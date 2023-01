«Anderson vaut beaucoup plus qu’un choix de 1er tour»

Les Canadiens auraient refusé récemment un choix de premier tour au repêchage en retour de Josh Anderson.

Malgré ses défauts, le vétéran attaquant vaut plus que ça, ont estimé nos collaborateurs Maxim Lapierre et Joël Bouchard à l’émission «L’Après-match», samedi, sur les ondes de TVA Sports. Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus. Il y est aussi question de l’avenir de l’attaquant Sean Monahan et du défenseur Joel Edmundson à Montréal.

«Il vaut beaucoup plus qu’un choix de première ronde, a soutenu Bouchard. Le Canadien a déjà des choix au repêchage et il n’y a jamais de valeur sûre dans un repêchage, ça peut aller d’un bord ou de l’autre.»

À ses yeux, le directeur général Kent Hughes aurait plutôt avantage à obtenir un jeune joueur qui évolue déjà dans la LNH.

«Je l’échangerais contre un équivalent plus jeune ou un gardien qui va aider l’équipe dans deux ou trois ans. Je l’échangerais pour une valeur sûre. Ça prend un gars qui va aider dans deux ou trois ans.»

Selon Bouchard, Anderson est le genre de joueur en demande partout dans la LNH. «Il n’est pas parfait, mais il a quand même des outils. Je pense que 28 équipes de la Ligue nationale aimeraient avoir Josh Anderson.»

Lapierre croit lui aussi qu’Anderson «vaut plus qu’un choix de première ronde». Il s’est cependant montré plus critique de son jeu.

«C’est correct qu’il marque 20 buts, mais il manque de structure et de constance dans son jeu. Il est impressionnant, il est gros, il est vite, il est fort, il est capable de se battre, il marque des buts. Mais ce qu’il a fait dans les deux dernières semaines, c’est exactement ça Josh Anderson. Il a joué quatre ou cinq très bons matchs, mais on ne le reverra pas pour un bout.

«On ne veut pas se débarrasser de lui, on veut que le retour soit intéressant.»