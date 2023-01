Samuel Girard brille malgré tout...

Le défenseur Samuel Girard a représenté l’un des rares éléments positifs à signaler dans le camp de l’Avalanche du Colorado, qui a encaissé une étonnante défaite aux mains des Ducks d’Anaheim, jeudi.

Les champions en titre de la Coupe Stanley ont concédé trois buts durant les 11 dernières minutes de l’affrontement pour voir une priorité d’un filet se transformer en revers de 5 à 3 contre la pire formation de la section Pacifique (voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus).

Pour les «Avs», cette déconfiture au troisième tiers est dure à accepter, car leurs rivaux du jour comptent 35 points au classement, une vingtaine de moins qu’eux. S’accrochant à une place en séries éliminatoires après avoir vu leur séquence de six triomphes s’évaporer, ils devront éviter d’autres soirées du genre pour avoir l’occasion de défendre leur couronne en avril.

«J’ai vraiment aimé nos deux premières périodes. Cependant, il y a certains mauvais plis qui semblent visibles dans notre jeu, que ce soit pour cinq minutes ou plus. Je n’aime simplement pas nous voir dominés sur le plan du travail. Cela coûte des matchs comme celui-là», a affirmé l’instructeur-chef Jared Bednar au site NHL.com.

«Disons la vérité : leur intensité au début du dernier engagement et la nôtre n’étaient pas comparables, a-t-il ajouté. En regardant tout cela, je ne suis pas surpris qu’on ait échappé la partie. Nous sommes rendus trop loin dans la saison pour que ça arrive.»

Girard en feu

Le Québécois Girard connaît néanmoins de bons moments, ayant récolté trois points et maintenu un différentiel de +3 à ses deux dernières sorties. Jeudi, il a inscrit un but et une mention d’aide, décochant sept des 44 tirs des siens sur le gardien John Gibson. Dans chacun de ses trois plus récents duels, il a dépassé les 20 minutes d’utilisation, preuve de la confiance de Bednar à son endroit.

«J’ai réellement apprécié l’intensité du jeu de Sam dernièrement. En défense, il joue solidement, il est rapide et mise sur un bâton efficace. Cette fois, il s’est impliqué en offensive. Il a fait une grande différence pour nous», a complimenté l’entraîneur.

L’Avalanche accueillera les Blues de St. Louis, samedi, avant de reprendre l’action le 7 février.