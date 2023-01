Paris sportifs : les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 28 janvier qui en valent le détour.

Hockey : Ducks d’Anaheim c. Coyotes de l’Arizona

Ces deux équipes ne sont pas reconnues comme des machines offensives depuis le début de la saison. Les Ducks ont marqué en moyenne 2,6 buts par match lors de leurs 49 premières rencontres. De leur côté, les Coyotes ne sont pas très loin, avec 2,7 buts par match en moyenne. Il est difficile de déterminer quelle formation sortira avec la victoire, alors qu’elles sont au coude à coude au classement, donc il vaut peut-être mieux se pencher vers le total de buts marqués. Les acteurs offensifs des Ducks Trevor Zegras et Troy Terry pourraient être à surveiller, eux qui ont récolté respectivement sept et six points dans les cinq derniers matchs. On peut tout de même s'attendre à un duel de gardiens de but entre Karel Vejmelka et John Gibson.

Prédiction : Moins de 6,5 buts au total – 1,86

Hockey : Canadiens de Montréal c. Sénateurs d’Ottawa

Avec la récente blessure de Cole Caufield, les parieurs sont peut-être tentés de se tenir loin du Canadien. Le CH a toutefois livré d’excellentes performances contre les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston et les Red Wings de Detroit, n’ayant toutefois obtenu qu'une seule victoire dans cette séquence. Rafaël Harvey-Pinard connaît de bons moments depuis son rappel, donnant un second souffle à l’équipe avec ses coéquipiers du quatrième trio, Alex Belzile et Michael Pezzetta. De leur côté, les «Sens» ont une fiche de 4-6 dans les 10 derniers matchs et la blessure de Josh Norris à long terme vient grandement affecter leur profondeur à l’attaque.

Prédiction : Victoire du Canadien de Montréal - 2,65

Hockey : Sharks de San Jose c. Penguins de Pittsburgh

Rien ne va plus pour les Sharks : avant le match de vendredi, ils n’avaient remporté que deux de leurs 10 derniers matchs, ayant notamment subi deux défaites contre des équipes moins bien classées, les Ducks et les Blue Jackets de Columbus. Ils tentent de sortir de leur torpeur, mais ils peineront à y parvenir face aux Penguins. La formation pennsylvanienne n’a remporté que cinq de ses 10 derniers duels, mais a semblé galvanisée par le retour au jeu de Kristopher Letang.

Prédiction : Victoire des Penguins de Pittsburgh – 1,40