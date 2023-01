La Classique mondiale de baseball sur les ondes de TVA Sports

La chaîne TVA Sports sera le diffuseur francophone officiel de la Classique mondiale de baseball, un tournoi international rassemblant les meilleurs joueurs au monde qui se déroulera du 8 au 21 mars.

Durant cet événement mettant aux prises 20 pays dans les villes de Taichung, Tokyo, Phoenix et Miami, les partisans pourront suivre les prouesses de plusieurs Canadiens des majeures, incluant les Québécois Charles Leblanc et Abraham Toro, ainsi que la vedette Freddie Freeman, le releveur des Blue Jays de Toronto Jordan Romano et l’artilleur des Cubs de Chicago Jameson Taillon.

En vidéo principale, Roger Brulotte y va de ses explications concernant l'événement.

Les amateurs pourront aussi voir à l’œuvre de nombreuses étoiles des grandes ligues représenter leur nation, dont Vladimir Guerrero fils dans le camp de la République dominicaine. Son compatriote Manny Machado sera également en action, tout comme les Américains Mookie Betts et Mike Trout, les Japonais Shohei Ohtani et Yu Darvish, les Portoricains George Springer et Carlos Correa, le Cubain Yordan Alvarez et plusieurs autres.

Cinq équipes s'affronteront dans quatre groupes, les deux premières de chaque section accédant aux quarts de finale. Les demi-finales et la finale de championnat auront lieu à Miami, en Floride, du 19 au 21 mars. Le Canada fera partie du groupe C qui jouera en Arizona et sera accompagné des champions en titre, les États-Unis, ainsi que de la Colombie, du Mexique et de la Grande-Bretagne.

Le premier duel de l’unifolié aura lieu contre les Britanniques le 12 mars, à 15 h. Le lendemain, à 22 h, il se frottera aux Américains.