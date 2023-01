Il ne faut jamais parier contre Harvey-Pinard

Il y a des joueurs qui ont un don pour défoncer toutes les barrières sur leur passage. Rafaël Harvey-Pinard, un modeste choix de 7e tour en 2019, a cet ADN en lui.

À son cinquième match depuis son rappel du Rocket de Laval, Harvey-Pinard a transporté l’attaque du Canadien sur ses épaules avec deux buts et une passe dans un revers de 4 à 3 en prolongation contre les Red Wings de Detroit.

Le numéro 49 gardait les deux pieds sur terre dans le vestiaire du CH quelques minutes après son meilleur match dans la LNH. Il venait aussi d’être élu la première étoile.

«Une partie, ça ne fait pas une carrière dans la LNH, a rappelé Harvey-Pinard. Je dois continuer à travailler fort. Je le répète, mais on ne doit jamais être trop haut ou bas. J’aurais eu plus le sourire après une victoire. Tu ne peux pas célébrer après un revers. J’ai levé mon bâton, c’était un beau sentiment et un bel honneur. Je réalise un rêve d’enfance en obtenant la première étoile, mais quand tu perds, tu ne peux pas en profiter autant.»

Il y avait le rêve d’un premier but, le rêve d’une première étoile, mais il y aura aussi un autre rêve encore bien présent, celui de s’établir comme un attaquant à temps plein dans la LNH.

«Plus je joue, plus je me sens confortable et je vois que je me sens bien ici, a-t-il mentionné. C’est à moi de poursuivre et de montrer que je mérite ma place ici.»

Auteur d’un but en infériorité numérique, Harvey-Pinard a aussi passé à quelques centimètres d’obtenir celui de la victoire en prolongation. Il a décoché un puissant tir sur réception, mais Ville Husso a réussi son déplacement latéral vers la gauche pour bloquer la rondelle.

Ville Husso prive RHP d'un tour du chapeau - 26 janvier 2023 -

«J’ai la chance de jouer de grosses minutes, je dois en profiter. Oui, j’y pensais à marquer pour offrir la victoire. J’y croyais, mais le gardien a fait un bel arrêt. J’aurais dû lancer plus haut, mais ça se passe rapidement.»

Heureux pour RHP

Il n’y a pas juste Harvey-Pinard qui a noirci la feuille de pointage parmi les membres du quatrième trio. Michael Pezzetta (1 but, 1 passe) et Alex Belzile (2 passes) ont contribué offensivement.

Belzile, un vétéran de 31 ans, a maintenant quatre passes en trois matchs depuis son rappel du Rocket.

«J’en parle avec Rafaël et je peux te dire que nous jouons de la même façon qu’à Laval, a affirmé Belzile. Nous sommes heureux de jouer avec Pezz, nous le connaissons bien. Nous apportons de l’énergie à l’équipe. Je me sens bien et je peux rester calme avec la rondelle.»

Le capitaine du Rocket est devenu plus expressif pour parler de son jeune coéquipier.

«Je suis un gros fan de Rafaël, a-t-il lancé. Je veux le voir connaître du succès. J’ai déjà vu son talent avec le Rocket et je sais que c’est une question de temps avant de le voir jouer de la même façon dans la LNH. Il a la bonne attitude, il garde toujours la pédale au plancher. Je ne suis pas inquiet, il continuera de la même façon.»