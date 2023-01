«Harvey-Pinard part avec une longueur d’avance»

Rafaël Harvey-Pinard fait grandement sentir sa présence depuis son rappel à Montréal.

En seulement cinq matchs avec le grand club, l’attaquant québécois a déjà récolté trois buts et une aide. «RHP» s’attire les éloges de toute part. Steve Bégin l’a vanté à son tour à l’émission «La Poche bleue le midi», vendredi, sur les ondes de TVA Sports.

«Hier, Harvey-Pinard a été encore une fois incroyable. Il est en train de faire un "statement" en disant qu’il a sa place ici. Lui et Alex Belzile prouvent à tout le monde que si tu travailles fort et que tu te donnes avec cœur et conviction, ça peut t’arriver, tu peux te faire remarquer.

«Les dirigeants des Canadiens auront des décisions difficiles à prendre lorsque les joueurs blessés reviendront. Il faut se fier à ces gars-là pour apporter de l’énergie et pour donner une chance de gagner. Hier, chaque fois qu’ils embarquaient sur la place, on égalisait.»

Bégin souhaite de tout cœur qu’Harvey-Pinard se taille une place à temps plein avec les Canadiens la saison prochaine. Selon lui, il partira avec une longueur d’avance au camp d’entraînement.

«Harvey-Pinard a peut-être une longueur d’avance sur tous les gars. Je lui souhaite, je l’adore tellement ce kid-là. J’ai "coaché" contre lui dans le junior. Il est incroyable. Il fait exactement ce qu’il a fait à tous les niveaux. Il a du cœur.

«Même affaire pour Belzile, qui est un vieux routier. Il veut réussir, il s’accroche encore à son rêve. Tu peux te fier sur lui. C’est une pièce de sécurité. Si tu as une urgence, tu peux l’utiliser et tu sais ce qu’il va apporter.»

Caufield : une sage décision

Par ailleurs, Bégin considère que l’organisation a pris la bonne décision en exigeant que Caufield se fasse opérer dès maintenant au lieu d’attendre à la fin de la saison.

«Je parle en connaissance de cause. Lorsque je suis arrivé avec le Canadien, ça faisait déjà huit ans que j’avais un problème d’épaule. Claude Julien m’avait obligé de me faire opérer avant les séries. J’ai ensuite fait la grosse opération pendant l’été.

«Dans son cas, c’est la vedette de l’organisation. Ils ne veulent pas prendre de chances et risquer d’empirer les choses. Je pense que c’est une bonne décision pour lui et pour l’équipe. Tu ne veux pas que ça traîne la saison prochaine. Ils sont sages.»

Voyez l’entrevue complète avec Bégin dans la vidéo ci-dessus.