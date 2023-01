Coyotes: le bonheur des uns fait le malheur des autres

Les Coyotes n’ont jamais aussi bien paru cette saison que jeudi soir face aux Blues de St. Louis. Grâce à un tour du chapeau de Nick Schmaltz, la formation de l’Arizona a vaincu ses puissants adversaires, au grand dam de Craig Berube.

L’entraîneur-chef des Blues avait sans doute des remontrances à faire à ses hommes dans le vestiaire après leur déconfiture en deuxième moitié de partie. Les Coyotes l’ont finalement emporté 5 à 0, les 33 arrêts de Karel Vejmelka aidant leur cause.

«Deux revirements en deuxième période et c’est dans notre filet. Au troisième engagement, nous sortons du vestiaire et nous accordons un but sur la première présence, avec cinq vétérans sur la glace. C’était fini», a expliqué Berube, qui a tenu un très bref point de presse après le match.

Deux buts des Blues ont également été refusés après consultation chez les arbitres. Sur un filet du défenseur Justin Faulk, Berube a reconnu qu’un de ses hommes avait fait obstruction en touchant la mitaine de Vejmelka.

L’heure n’était pas aux excuses chez les représentants du Missouri, qui ont perdu trois matchs de suite.

Un premier à sa fiche

Du côté des Coyotes, c’est Schmaltz qui s’est démarqué avec un tour du chapeau naturel, lui qui a inscrit les trois premiers buts des siens. Le joueur de centre a inscrit sept points à sa fiche dans les trois dernières rencontres.

«C’est plutôt bien. C’est toujours agréable quand tu peux marquer et contribuer à une grosse victoire comme celle-là. Ce match était vraiment amusant et je suis heureux d’avoir réussi mon premier tour du chapeau», a soutenu au site NHL.com celui davantage reconnu pour ses talents de passeur.

En 2021-2022, Schmaltz avait notamment connu un match de sept points face aux Sénateurs d’Ottawa, en mars. Quand l’Américain de 26 ans va, tout va pour les Coyotes, qui sont aussi venus à bout des Golden Knights de Vegas plus tôt cette semaine.

«Schmaltz a été bon, très bon, a reconnu le pilote André Tourigny. Nous avons joué de la bonne façon, nous étions efficaces défensivement et nous avions un excellent gardien. St. Louis est dangereux en contre-attaque et nous nous sommes bien défendus là-dessus. Nous avons profité de la contribution de tous.»

Travis Boyd et Barrett Hayton ont été les autres buteurs de l’Arizona. Un rendez-vous avec les faibles Ducks d’Anaheim, qui ont gagné 5 à 2 à leurs dépens mardi, attend désormais les Coyotes, samedi.