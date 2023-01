CH: une blessure mineure pour Joel Edmundson?

Le défenseur du Canadien de Montréal Joel Edmundson demeure un cas évalué quotidiennement par son équipe après avoir été incapable de compléter le match de jeudi contre les Red Wings de Detroit.

C’est ce qu’a indiqué l’organisation vendredi avant-midi, juste avant la conférence de presse de l’attaquant Cole Caufield au Centre Bell.

Edmundson a semblé effectuer un faux mouvement au centre de la patinoire durant la première période de l’affrontement face aux Wings et, à la suite d’un bref coup de patin pour vérifier son état physique, il a pris le chemin du vestiaire.

Questionné à ce sujet après la séance de l’équipe, l’entraîneur-chef Martin St-Louis a repris un refrain entendu maintes fois dans le sport professionnel.

«C’est triste pour Eddy, comme pour tous les autres joueurs blessés, mais ça donne l’opportunité à des jeunes joueurs d’obtenir plus de minutes. Donc, tu dois jouer la main qui est brassée pour toi. Parfois, tu brasses à nouveau, sauf qu’après ça, il faut la jouer», a-t-il imagé, le sourire en coin.

Trois autres absents

Par ailleurs, quelques joueurs ont manqué l’entraînement du jour afin de suivre des traitements. Kirby Dach, Nick Suzuki et Christian Dvorak brillaient ainsi par leur absence. Le troisième de ceux-ci a d’ailleurs raté quelques minutes de la partie de jeudi.

Également, Sean Monahan n’a pas participé à la séance. Il demeure à l’écart du jeu en raison d’une blessure au bas du corps.

Évidemment, les nombreuses absences à combler constituent un défi pour tout instructeur-chef et St-Louis se dit toujours prêt à faire face à la musique. Ainsi, il a récemment misé sur une formation à 11 attaquants et sept défenseurs à quelques reprises.

«Tu ne peux pas acheter l’expérience. Ce sont des scénarios qui te font grandir comme être humain et entraîneur. [Ce qui importe], c’est comment tu négocies avec ça. Tu peux être à terre mentalement, car tout est contre toi ou tu te retrousses les manches, a-t-il expliqué. Ces opportunités sont un défi, mais ça fait partie de la vie et ça ne nous arrête pas.»

«Comme entraîneur, je sens que je m’améliore, comme les joueurs et tout employé gagnant de l’expérience durant 1-2 ans. Il faut évoluer, progresser, et je pense le faire.»

Edmundson a inscrit un but et cinq mentions d’aide en 39 rencontres cette saison, affichant un différentiel de -21. Les siens disputeront une série aller-retour aux Sénateurs d’Ottawa, samedi au Centre Canadian Tire, et mardi, dans la métropole québécoise. Dans la capitale fédérale, le gardien Samuel Montembeault reprendra le collier après avoir vu Jake Allen affronter Detroit.