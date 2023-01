Beterbiev-Yarde: «Ça va se jouer sur deux choses»

À l'émission «Le dernier round» cette semaine, Russ Anber est à Londres pour le combat de championnat du monde entre Artur Beterbiev et Anthony Yarde. Beterbiev se dirige-t-il vers un duel contre Dmitry Bivol d'ici la fin de l'année?

Également au menu : l’affrontement entre Oleksandr Usyk et Tyson Fury est-il en danger? Nos deux experts donnent aussi des nouvelles sur le prochain combat de Vasyl Lomachenko et se demandent si les frères Smith font parmi d'une des meilleures familles de boxe et si Jake Paul va finalement affronter un vrai boxeur. Regardez le balado complet dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez-le ici:

Même si Beterbiev doit être considéré comme le favori contre Yarde en raison de sa fiche immaculée de 18-0-0 (18 K.-O.), «ça ne veut pas dire que ce sera un combat facile», a souligné Anber, qui s’attend à un duel «dangereux et excitant».

Selon lui, deux facteurs seront déterminants. «Ça va se jouer sur deux choses. Premièrement, les habiletés d’Artur. Il ne doit pas seulement être capable de gagner par knock-out, il doit gagner les rounds aux points sans nécessairement envoyer Yarde au plancher. Ça va être très important.

«Deuxième chose : comment Yarde va réagir quand il va être touché. S’il est capable de résister aux coups de Beterbiev, ça va lui donner confiance, et là ça va être important pour Artur de gagner les rounds aux points. Ce n’est pas évident que ce sera un combat facile. Artur doit faire attention à ce qu’il fait. »