Une finale qui a fait très mal à Zdeno Chara

La finale de la Coupe Stanley en 2019 a laissé des traces à l’ancien des Bruins de Boston Zdeno Chara, puisqu’il a joué les derniers matchs avec une mâchoire et un coude fracturés, ainsi que l'aine déchirée.

De passage au balado des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) Paul Bissonnette et Ryan Whitney, «Spittin Chiclets», l’ancien défenseur format géant a fait quelques révélations sur ses mésaventures du passé.

Ainsi, après avoir subi sa blessure à la mâchoire lors de la défaite dans le quatrième match de la série face aux Blues à St. Louis, il s'est soumis à une intervention chirurgicale le lendemain. Toutefois, il n'a pas raté de rencontres par la suite et a joué en moyenne 18 min 23 sec par soir.

Chara, qui a disputé 24 saisons dans la LNH, se souviendra longtemps de cette période.

«On a passé la nuit à St. Louis. J’ai dormi un peu. Ça saignait et j’avais une douleur intense. Il fallait juste que j’attende que le matin arrive. Je suis finalement monté dans l'avion, je suis allé directement à l'hôpital à notre arrivée et j'ai subi mon opération. Je me suis réveillé de mon opération et je me sentais plutôt bien. [...] Puis, [le directeur général] Don Sweeney et [le président] Cam Neely sont venus me voir et ils m'ont demandé: “Comment te sens-tu ?”. J’ai dit: ”Je me sens bien. Je pense que je vais essayer de jouer”», a-t-il relaté.

«lls m'ont regardé en se disant: “Euh, peu importe, il est probablement encore sous l'influence de la morphine”. Mais je me sentais plutôt bien à ce moment. Donc, j’ai parlé aux médecins et ils m’ont donné toutes les informations sur ce qui pouvait arriver. Et je n’ai pas hésité une seconde, j’étais prêt à retrouver la patinoire.»

Le numéro 33 a d'ailleurs reçu une longue ovation avant le match 5 au TD Garden par les partisans reconnaissants de l’effort du Slovaque.

Rappelons que la formation du Massachusetts a perdu la grande finale en sept matchs.