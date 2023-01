Vers une première en 27 ans?

Publié aujourd'hui à 14h59

Mis à jouraujourd'hui à 14h59

Quand je fais une projection de l’année en cours, je constate que huit joueurs présentement dans la LNH ont une cadence pour marquer 50 buts.

Huit joueurs !

Il y a Connor McDavid (Edmonton), David Pastrnak (Boston), Jason Robertson (Dallas), Tage Thompson (Buffalo), Mikko Rantanen (Colorado), Bo Horvat (Vancouver), Alexander Ovechkin (Washington) et Jack Hughes (New Jersey).

La dernière fois que la LNH a compté sur huit marqueurs de 50 buts la même année, il faut remonter à la saison 1995-96 soit il y a 27 ans.

Et cette année, il pourrait y en avoir encore plus.

Certains ont un rythme actuellement en deçà de 50 buts, mais il s’agirait simplement d’une poussée intense et tardive dans le dernier droit pour y parvenir. Je parle ici de Marc Scheifele (Winnipeg), Kirill Kaprizov (Minnesota) et Leon Draisaitl (Edmonton). Et il ne faut pas écarter non plus Auston Matthews (Toronto).

Crédit photo : Getty Images via AFP

La saison actuelle fait du bien.

Dans les 25 dernières années, il est arrivé sept fois qu’il n’y a eu aucun marqueur de 50 buts en une année. Souvent, il n’y en avait un, parfois deux et rarement trois.

L’an dernier, il y a en a eu quatre. Je pense que cette année c’est un prolongement de la dernière campagne. Une chose est certaine, la LNH voulait davantage de buts et c’est exactement ce qui se passe.

LA SAISON HISTORIQUE DE 1992-93

La saison actuelle est encore loin de l’année 1992-93. Cette année-là, un total de 14 joueurs avaient marqué 50 buts. Il s’agit toujours d’un record.

Teemu Selanne et Alexander Mogilny avaient terminé au sommet avec tous les deux 76 buts. Mario Lemieux, Luc Robitaille et Pavel Bure avaient atteint le plateau des 60 buts.

Bref, c’était une saison qui avait marqué l’imaginaire.