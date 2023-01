Une bonne affaire de réglée à Vancouver

Le directeur général des Canucks de Vancouver, Patrik Allvin, a annoncé jeudi que le club a consenti une prolongation de contrat de deux ans d'une valeur annuelle moyenne de 5,5 millions$ à l'attaquant Andrei Kuzmenko, deuxième meilleur buteur du club.

La recrue de 26 ans a inscrit 21 buts avec 43 points en 47 matchs, cette saison.

L’entente inclurait également une clause de non-échange touchant 12 formations, selon le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman.

Kuzmenko s’est joint à la formation canadienne comme joueur autonome durant la saison morte grâce à un pacte d’un an après avoir évolué dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Bien que les Canucks connaissent une saison difficile, Kuzmenko a trouvé le moyen de produire offensivement comme le montrent ses 43 points, dont 21 buts, en 47 matchs à sa première saison dans la LNH.

À sa dernière campagne dans la KHL, il a amassé 53 points en 45 matchs avec le SKA de Saint-Pétersbourg.

Harpur reste à NY au moins deux autres années

Crédit photo : Getty Images via AFP

Le président et directeur général des Rangers de New York, Chris Drury, a annoncé que l'équipe a accordé au défenseur Ben Harpur une prolongation de contrat de deux ans, valide jusqu'à la fin de la saison 2024-2025.

Le montant du pacte n’a pas été précisé par l’équipe. Le joueur de 28 ans touche un salaire de 750 000 $ en 2022-2023. Selon le quotidien «New York Post», il devrait d’ailleurs mettre la main sur 775 000 $ annuellement.



Harpur a disputé 18 matchs avec les Rangers cette saison, enregistrant un but et deux aides. Il a marqué son premier but le 19 janvier contre Boston.

Depuis qu'il a fait ses débuts avec les Blueshirts, le 15 décembre, les Rangers détiennent un dossier de 11-4-3 pour 25 points et ils ont accordé le troisième moins de buts par match (2,33) dans la LNH.

Le patineur originaire de Hamilton, en Ontario, a inscrit deux buts et 18 points en 174 matchs dans la LNH avec les Rangers, les Predators de Nashville et les Sénateurs d'Ottawa.