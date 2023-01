Un match préparatoire très québécois pour le CF Montréal

Le CF Montréal se mesurera aux étoiles de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ) dans le cadre d’un match préparatoire, le 3 février, au Stade olympique.

Il s’agira du premier duel du Bleu-Blanc-Noir en 2023, lui qui a amorcé son camp d’entraînement le 9 janvier dernier. L’équipe se déplacera en Floride après cette rencontre pour la deuxième phase de préparation. Des duels contre l’Université Florida International, le Dynamo de Houston, l’Inter Miami CF et les Rowdies de Tampa Bay sont ensuite prévus au calendrier.

La formation de la PLSQ sera dirigée par l’entraîneur de l’année de la ligue en 2022, Boubacar Coulibaly, du FC Laval. Elle profitera également de quatre séances d’entraînement avec le personnel de l’Académie du CF Montréal avant la rencontre, a précisé par voie de communiqué l’organisation.

«Nous savons que la PLSQ est une bonne ligue, avec de très bons joueurs. La collaboration avec les clubs, la ligue et Soccer Québec en ce qui concerne le processus de sélection des joueurs et l'organisation de cet événement a été formidable et nous en sommes reconnaissants, a mentionné le directeur de l’Académie, Marinos Papageorgopoulos. C'est l'un des nombreux projets que nous continuons à construire avec les partenaires de la communauté du soccer. L'intention est toujours de contribuer à la croissance de notre sport.»

L’équipe réserve du Club de Foot a d’ailleurs disputé une première saison au sein du circuit semi-professionnel en 2022. Elle a terminé sixième sur 12 formations. C’est l’AS Blainville qui a remporté la coupe PLSQ aux dépens du FC Laval, en octobre dernier.