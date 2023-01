Un gardien québécois rappelé par les Sénateurs

Le gardien québécois Kevin Mandolese a été rappelé par les Sénateurs d’Ottawa jeudi, eux qui doivent composer avec la blessure du vétéran Cam Talbot.

Le Blainvillois de 22 ans pourrait avoir une première chance de se faire valoir dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui n’a jamais disputé de match avec le grand club. Il a jusqu’à maintenant partagé la campagne 2022-2023 entre la Ligue américaine et l’ECHL.

Mandolese, un ancien des Eagles du Cap-Breton, a conservé un dossier de 4-6-2, une moyenne de buts alloués de 3,39 et un taux d’efficacité de ,886 avec les Senators de Belleville cette saison. Il a d’ailleurs effectué 33 arrêts dans une victoire face au Rocket de Laval, mercredi soir.

Talbot s’est blessé au bas du corps lors du duel contre les Islanders de New York et ne devrait être de retour qu’après la pause du match des étoiles. À Belleville, Mads Sogaard et Antoine Bibeau sont également sur le carreau. Anton Forsberg devrait ainsi être l’homme de confiance pour les trois prochaines parties, dont deux rendez-vous avec le Canadien de Montréal.

Mandolese a été un choix au repêchage de sixième tour (157e au total) des «Sens» en 2018.

Cette saison, Marc-André Fleury et Samuel Montembeault sont les seuls portiers québécois à avoir évolué dans la LNH.