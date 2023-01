Un ancien joueur de la NFL rend l’âme

L’ancien secondeur des Chargers de Los Angeles et des Lions de Detroit Jessie Lemonier est décédé jeudi à l’âge de 25 ans.

Pour l’instant, aucun détail n’a été dévoilé concernant la nature de son décès. L’organisation des Lions en a fait l’annonce par voie de communiqué, jeudi.

«Jessie était un coéquipier modèle et un jeune homme merveilleux qui est parti beaucoup trop tôt. Nos pensées et nos prières vont à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile», a déclaré l’équipe du Michigan.

Le natif de la Floride avait signé un contrat à titre de joueur autonome avec les Chargers en 2020 avant de se joindre aux Lions lors de la saison 2021.

En deux saisons dans le circuit Goodell, l’ancien des Flames de l’Université Liberty a accumulé 15 plaqués en plus d’obtenir 1,5 sac du quart.

L’organisation des Renegades d’Arlington, dans la XFL, avait sélectionné Lemonier en novembre dernier lors de la séance de repêchage du circuit. Cependant, il avait décidé de s’aligner avec les Gamblers de Houston dans la USFL.