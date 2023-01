Trois bagarres en 15 secondes entre les Flyers et le Wild

Les éléments robustes du Wild et des Flyers se sont mis en évidence, jeudi soir, lors de la première période du match entre les deux formations.

D’abord, ce sont les deux poids lourds en présence, Nicolas Deslauriers pour les Flyers et Ryan Reaves pour le Wild, qui ont lancé les hostilités. Les deux cogneurs ont livré un combat «tactique» lors duquel peu de coups ont porté.

Quinze secondes plus tard, Mason Shaw (Wild) et Wade Allison (Flyers) faisaient de même. Puis, dès la mise au jeu suivante, ce fut au tour de Marcus Foligno (Wild) et Zach MacEwen d’échanger des bombes.

Voyez la séquence en vidéo principale.