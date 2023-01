Temple de la renommée du baseball: qui seront les intronisés de 2024?

Maintenant que l’on connait l’identité de ceux qui feront leur entrée au Temple de la renommée du baseball en 2023, il est déjà le temps de se pencher sur ceux qui auront une première occasion d’être intronisés à Cooperstown en 2024.

Voici quatre anciens joueurs dont les noms se retrouveront sur les bulletins de vote pour la première fois :

- Adrian Beltre

L’homme de 43 ans est considéré par plusieurs comme le meilleur joueur de troisième but de l’histoire du baseball majeur. Beltre a disputé 21 saisons, lui qui a porté les couleurs des Dodgers de Los Angeles, des Mariners de Seattle, des Red Sox de Boston et des Rangers du Texas. Chez les joueurs de troisième coussin, seuls Mike Schmidt et Eddie Mathews ont maintenu un meilleur WAR, soit la statistique qui mesure le nombre de victoires supplémentaires qu'un joueur peut procurer à son équipe. Les deux hommes sont d’ailleurs des membres du Temple de la renommée. Défensivement, Beltre est aussi reconnu comme l’un des plus grands de son sport.

- Joe Mauer

Récipiendaire du titre de joueur par excellence de la Ligue américaine en 2009 et de trois Gants dorés, Mauer est le seul receveur de l’histoire à avoir remporté un championnat des frappeurs dans le circuit. Il a réussi l’exploit à trois reprises (2006, 2008 et 2009). L’Américain est également l’un des 12 joueurs évoluant à sa position ayant frappé un minimum de 2000 coups sûrs. Mauer a joué dans les ligues majeures pendant 15 ans et a toujours été un membre des Twins du Minnesota. S’il est choisi pour Cooperstown en 2024, Mauer sera seulement le troisième receveur de l’histoire à recevoir cet honneur dès sa première année d’admissibilité. Les deux autres sont Johnny Bench et Ivan Rodriguez.

- Chase Utley

Le joueur de deuxième but qui a passé la grande majorité de sa carrière de 16 saisons avec les Phillies de Philadelphie détient un meilleur WAR que la plupart des athlètes ayant évolué à la même position que lui et étant membres du Temple de la renommée du baseball. Utley a remporté la Série mondiale en 2008, a été sélectionné six fois pour le match des étoiles et compte quatre Bâtons d’argent dans sa collection.

Les statistiques au bâton d’Utley pourraient toutefois s’avérer trop faibles pour une éventuelle consécration. Le natif de la Californie n’a pas atteint la marque symbolique des 2000 coups sûrs, s’arrêtant à 1885 en 6857 apparitions à la plaque. Un seul joueur, soit Tony Oliva, a fait son entrée au Temple sans avoir cogné la balle 2000 fois en lieu sûr depuis l’ère moderne du baseball majeur.

- Bartolo Colon

Il serait très étonnant que l’artilleur qui a porté les couleurs de 23 équipes, dont les Expos de Montréal, accède à Cooperstown dès sa première année d’admissibilité, voire un jour. Qu’à cela ne tienne, Colon a connu une fantastique carrière entre 1997 et 2018.

«Big Sexy» a remporté le trophée Cy-Young en 2005 et a été le lanceur qui a amassé le plus de victoires dans l’Américaine cette saison-là. Il a aussi été choisi quatre fois pour le match des étoiles. En 2016, à 42 ans, Colon est devenu le plus vieux joueur de l’histoire du baseball majeur à frapper un coup de circuit. Il est par ailleurs le détenteur du record pour le plus grand nombre de victoires (247) par un lanceur né en Amérique latine.