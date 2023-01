Perry et Clifton règlent leurs comptes

Il y a eu du brasse-camarade tôt dans le match entre les Bruins et le Lightning, jeudi soir.

Ces deux équipes pourraient bien s’affronter en séries et se livrer toute une bataille, or cette rencontre a rapidement servi de possible prélude à un tel affrontement alors que le vétéran Corey Perry, qui n’a pas prisé une mise en échec douteuse de l’arrière des Bruins Connor Clifton, a décidé de laisser parler ses poings afin d’exprimer son mécontentement.

Le tout au milieu de la première période.

Perry, malgré ses 37 ans, aime bien, encore, distribuer des taloches à l’occasion. Devant lui, Clifton, meneur chez les Bruins au chapitre des mises en échec, n’allait pas reculer.

C’est à voir en vidéo principale.