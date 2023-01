Patrick Mahomes a discuté avec Tom Brady

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes a indiqué avoir discuté avec Tom Brady cette semaine afin d'obtenir quelques conseils en prévision de la finale de l'Association américaine de la NFL.

«J'ai parlé un peu à Tom, j'ai une bonne relation avec lui, maintenant, et il me donne beaucoup de conseils, a mentionné Mahomes au réseau NBC Sports. Pourquoi ne voudriez-vous pas apprendre du GOAT [en anglais, "Greatest of All Time"]? Chaque fois que quelqu'un comme ça veut me donner un conseil, j'en tiens compte. C'est bien d'entendre les gars que tu as vu grandir toute ta vie te parler comme ça.»

Brady a toujours eu le dessus sur le numéro 15. Lors du premier match de championnat de l’Américaine de Mahomes après la saison 2018, il a remporté la rencontre avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a également eu le dernier mot au Super Bowl de la campagne 2020 avec les Buccaneers de Tampa Bay.

Le pivot de 27 ans a mené sa formation vers la finale d'association pour une cinquième année consécutive dans une victoire de 27 à 20 face aux Jaguars de Jacksonville, samedi. Celui-ci a subi une entorse à la cheville dans le dernier match, mais il prévoit participer à la rencontre contre les Bengals de Cincinnati, dimanche.