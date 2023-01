Paris sportifs : les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 27 janvier qui en valent le détour.

Hockey : Blue Jackets de Columbus c. Canucks de Vancouver

Les Canucks ont récemment congédié leur entraîneur-chef Bruce Boudreau. Nouvellement en poste, Rick Tocchet a une fiche de 1-1, dont une lourde défaite de 6 à 1 face au Kraken de Seattle, mercredi. «Les vieilles habitudes sont revenues », avait mentionné Tochett en point de presse après la rencontre. Ça n’augure donc rien de bon pour la formation canadienne dans cette deuxième moitié de saison. De leur côté, les Blue Jackets, bien qu’ils soient dans la cave du classement, ont remporté un match haut en émotion en prolongation face aux Oilers d’Edmonton, mercredi. Ayant une fiche de 3-7 dans les 10 derniers matchs, ils sont au cœur de la course pour la «loterie Connor Bedard», mais ils ont des éléments pouvant faire la différence avec Johnny Gaudreau et Patrik Laine.

Prédiction : Victoire des Blue Jackets de Columbus – 2,22

Basketball : Bucks de Milwaukee c. Pacers de l’Indiana

Disons que les Bucks auront de sacrés arguments lorsqu’ils croiseront les Pacers sur leur route. Les champions de la NBA de 2021 sont de retour parmi les ténors de l’Association de l’Est et ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs. Ils ont aussi retrouvé Giannis Antetokounmpo après quelques parties d’absence et ce n’est qu’une question de temps avant que le «Greek Freak» ne retrouve son erre d’aller. Malgré l’absence de celui-ci, les Bucks avaient vaincu les Pacers 132 à 119, le 16 janvier. La seule chose qui pourrait changer la donne du côté de l’Indiana semble être Bennedict Mathurin. Le Québécois a été le meilleur pointeur des siens lors des quatre dernières rencontres. Ça n’a pas empêché les hommes de Rick Carlisle de perdre huit de leurs neuf derniers duels.

Prédiction : Victoire des Bucks de Milwaukee – 1,30

Hockey : Red Wings de Detroit c. Islanders de New York

Les Islanders n’ont gagné qu’un seul de leurs 11 derniers matchs et sont en quête de réponses. Un duel face aux Red Wings, une équipe qui ne se démarque pas tellement par les temps qui courent, pourrait-il remettre la troupe de Lane Lambert sur le droit chemin? Il faut dire que Detroit disputera un deuxième match en 48 heures après avoir affronté le Canadien de Montréal jeudi soir, ce qui pourrait peser dans la balance. Les Wings sont assez durs à cerner, eux qui ont signé des victoires contre les Golden Knights de Vegas, les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg récemment, mais qui ont aussi été vaincus par les faibles Jackets et les Coyotes de l’Arizona.

Prédiction : Victoire des Red Wings de Detroit – 2,35