«On a vu que Bergeron avait une coche de plus»

Le capitaine des Canadiens Nick Suzuki est rempli de talent et aura assurément une superbe carrière. Mais il est encore très jeune et à 23 ans, son manque d’expérience est parfois flagrant.

Lors d’une intervention à «La Poche Bleue le midi», jeudi, Simon Gagné est revenu sur une séquence du dernier match impliquant le CH et les Bruins. Ledit moment, avance-t-il, a démontré quelque chose de très clair au sujet du no 14.

«Sur la mise en jeu menant au troisième but des Bruins, mardi, Patrice Bergeron remporte son duel face à Suzuki, il échappe à sa couverture alors que Nick aurait dû le suivre et parvient à récupérer un retour de lancer pour marquer le filet qui fait ultimement la différence.

Bruins vs Canadiens 24 janvier 2023 -

«Souvent on dit que l’élève dépasse le maître, mais ce n’est pas le cas lorsqu’on jette un œil à cette confrontation Suzuki-Bergeron. On sait que le joueur préféré de Nick est Patrice, mais on a récemment vu que Bergeron avait une coche de plus.»

Voyez l’intervention complète en vidéo principale.