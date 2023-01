Marchessault extrêmement reconnaissant envers Roy

Patrick Roy complète actuellement sa 15e saison derrière le banc des Remparts de Québec et il a mentionné mercredi, lors d'un entretien à JiC, qu'il avait été à l'occasion plus dur avec certains joueurs, dont Jonathan Marchessault, et que ce dernier comprenait aujourd'hui ce qu'il essayait de faire avec lui à l'époque.

Questionné à ce sujet jeudi, l'attaquant des Golden Knights de Vegas, qui a eu Roy comme entraîneur-chef lors de ses quatre années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a répondu par l'affirmative.

«J'étais un jeune qui était immature, qui aimait ça sortir, et j'étais une tête de cochon et je le suis encore, a-t-il admis sourire en coin à JiC. Je trouvais ça vraiment difficile sur le moment de jouer pour Patrick, c'est un coach qui est extrêmement difficile, mais après tu comprends qu'il est comme ça parce qu'il veut le meilleur de toi même.

«C'est un gagnant et avoir encore cette passion après 15 ans comme entraîneur-chef dans la LHJMQ quand tu es un membre du Temple de la renommée et le meilleur gardien de tous les temps, c'est assez impressionnant. Je me trouve vraiment chanceux de l'avoir eu comme entraîneur parce qu'il m'a aidé... pas juste sur la glace, mais sur l'aspect mental et rendu où je suis rendu, je suis quelqu'un de fort mentalement et je crois que c'est tout en son honneur, c'est lui qui m'a rendu de même.»

Marchessault a poursuivi en expliquant qu'il avait toujours eu beaucoup d'admiration pour Roy.

«Je me prenais pour Patrick Roy quand j'étais gardien de but dans la rue, j'ai toujours trouvé ça vraiment impressionnant [de l'avoir comme entraîneur]. Je crois que n'importe qui qui a joué pour lui est capable de s'arrêter et se dire qu'il lui a apporté quelque chose dans sa vie. Pour moi, c'est beaucoup de positif, mais c'était difficile de le voir sur le moment [quand je jouais sous ses ordres]. Cela dit, il me gardait humble et me gardait toujours aux aguets.»

L'athlète de 32 ans, qui avoue vouloir rester dans le milieu du hockey lorsqu'il aura pris sa retraite en tant que joueur, voit aussi en Roy quelqu'un qui a aidé énormément le hockey québécois.

«Je lui lève mon chapeau, a-t-il lancé. De voir un gars comme lui qui vient au Québec et qui vient améliorer les jeunes de notre coin, c'est tout en son honneur et ce sont des gars de même dont nous avons besoin. On est vraiment chanceux de l'avoir. Il a réussi à faire graduer plusieurs joueurs dans la Ligue nationale en les aidant à devenir meilleurs et il continue de le faire après 15 ans, c'est vraiment impressionnant. On devrait tous se sentir chanceux de l'avoir de notre bord.

Voyez l'entretien complet de Jonathan Marchessault dans la vidéo ci-dessus.