«Ma première fois, c’était avec Guy Lafleur»

Qui peut se vanter d’avoir eu une entrevue exclusive avec le légendaire Guy Lafleur, qui plus est à sa toute première interview? Notre collègue Justine St-Martin est la bonne réponse!

C’est effectivement ce qu’elle a réussi alors qu’elle était en stage à la radio CKAC Sports pendant ses études au Cégep de Jonquière. Difficile de faire mieux comme entrée en matière dans les médias sportifs.

Aujourd’hui animatrice et attachée de presse de TVA Sports, Justine raconte son parcours publiquement pour la première fois dans le balado «Femme d’Hockey», animé par Isabelle Ethier.

De la naissance de sa passion pour le sport, à sa première entrevue avec nul autre que «Flower», en passant par l’importance de Chantal Machabée dans son parcours, Justine a travaillé fort pour être aujourd’hui à la barre des matchs des Lions de Trois-Rivières, des Remparts de Québec, de la LNH et du football universitaire sur nos ondes.

Découvrez cette femme passionnée dans la vidéo ci-dessus. Ou écoutez l'épisode de la semaine ici:

Des années plus tard, Justine se rappelle comme si c’était hier de cette entrevue avec Lafleur.

«Je faisais un stage de quelques semaines à la radio de CKAC Sports et on m’a envoyée faire une entrevue avec Guy Lafleur à son restaurant. Il avait regroupé tous les trophées qu’il avait remportés dans sa carrière à son restaurant, et je l’avais pour moi toute seule. J’avais 20 ans à l’époque, je me disais qu’il n’allait avoir rien à faire de moi, la petite jeune qui arrive, mais au contraire, il m’a montré chaque trophée et il m’a signé un chandail que j’ai encore chez moi aujourd’hui, raconte-t-elle.

«Je ne réalisais pas à l’époque l’ampleur de ce moment-là. Maintenant, ça reste vraiment précieux d’avoir fait ma première entrevue à vie avec une légende du hockey et des Canadiens. C’est quand même hallucinant.»

Une femme comblée

Elle se considère privilégiée de vivre de sa passion.

«J’aime tellement ce que je fais que je n’ai même pas l’impression de travailler. Je suis très occupée et comblée. Ça fait 10 ans que je suis dans le métier, mais je sens que 2022 a été une année charnière. On me fait de plus en plus confiance et on me donne des défis auxquels je n’aurais pas pensé avoir aussi rapidement. Je suis excitée par tout ce qui se passe. Je me considère vraiment chanceuse d’avoir la confiance de mes patrons et de voir l’importance des femmes dans le milieu sportif.»

En toute humilité, Justine déclare qu’elle a «bien des croûtes à manger avant d’être la prochaine Chantal Machabée». Elle est cependant consciente depuis peu qu’elle inspire des jeunes filles à suivre ses traces.

«Tranquillement, je me rends compte grâce aux réseaux sociaux que les gens nous écoutent et qu’on marque certaines personnes. Ça m’a pris du temps avant de réaliser que j’inspire des jeunes filles à mon tour.»

SOMMAIRE DU BALADO:

On parle hockey (02:20)

Retour sur certains moments reliés au hockey:

D’où vient ta passion pour le hockey?

Quel est ton plus beau souvenir hockey?

Quel est ton chandail préféré et pourquoi?

Si je te donne la possibilité de rencontrer une personne dans l'univers sportif du présent, du passé ou du futur, ce serait qui?

Qu’est-ce qui nourrit ta passion?

Tirs de barrage (14:23)

Segment dans lequel Isabelle pose plusieurs questions à son invitée:

Matin ou soir?

Attaque ou défense?

Frite ou poutine?

Noël ou Halloween?

Hockey, football ou baseball?

Place aux femmes (19:19)

Soulevons les enjeux et la place des femmes dans le sport.

Peux-tu nous partager un moment avec une personnalité du sport féminin?

Est-ce qu’il y a encore des barrières quand on est une femme dans le monde médiatique sportif?

La passe sur la palette (24:56)

Quel a été le moment, la personne ou l’organisation qui a fait une différence dans ta carrière ou dans ta vie?

À quelle personne ou à quel organisme ferais-tu une «passe sur la palette» aujourd’hui?

Échos de vestiaires (29:00)

As-tu une anecdote à nous raconter, un moment inédit que tu voudrais nous partager?

Le balado «Femme d’Hockey» est présenté par IGA.