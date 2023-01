«Les vétérans sont essentiels lors d'une reconstruction» - Alex Tanguay

Les Red Wings de Détroit connaissent une saison en montagne russe. Après un départ au-delà des attentes, la troupe de Derek Lalonde connaît un passage avide.

L’entraîneur adjoint des Wings, le Québécois Alex Tanguay a fait le point de passage à l’émission JiC, à quelques minutes d’un duel avec les Canadiens de Montréal.

«On est en période de transition. C’est un processus qui implique des hauts et des bas», a d’abord fait valoir l’ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Le groupe démontre des aspects encourageants malgré nos récents résultats. Notre jeu défensif s’est beaucoup amélioré dernièrement, tout comme notre façon de compétitionner depuis la dernière campagne.»

Les vétérans parmi les jeunots

Le directeur général Steve Yzerman a ajouté de l’expérience à ses troupes, notamment en mettant la main sur l’ex-défenseur du Bleu-Blanc-Rouge, Ben Chiarot et du Québécois David Perron, depuis sa nomination à la tête du club.

«Les équipes en reconstruction ont besoin de joueurs d’expérience. C’est primordial», toujours aux dires de l’auteur de 863 points en 1088 matchs dans le circuit Bettman,

«David Perron et Ben Chiarot ont impacté l’atmosphère de nos pratiques, de nos rencontres d’équipe, dans le vestiaire, entre autres. Leur présence a fait grandir notre organisation.»

Le futur est rose

L’avenir s’annonce prometteur à Détroit grâce aux jeunes talents: Filip Hronek, Lucas Raymond, Michael Rasmussen, Moritz Seider, Jonatan Berggren, pour ne nommer qu’eux.

«Nos espoirs progressent beaucoup. C’est de bon augure pour le futur.»

Seider est humain

«Moritz a peut-être moins performé offensivement que les observateurs s’y attendaient au début de la campagne pour de multiples raisons.»

«Plus on avance dans la saison et plus il prend du galon. Seider est et sera un pilier pour les dix prochaines années.»

Un repêchage revisité

Le gaillard Michael Rasmussen a été sélectionné neuvième au total lors du repêchage de 2017 devant les Nick Suzuki, Martin Necas, Josh Norris et Robert Thomas.

«Rasmussen n’est pas aussi spectaculaire que les noms précédemment nommés. Il demeure un excellent joueur qui excelle dans les petits détails», a renchéri l’homme de hockey.

«Tous nos joueurs connaissent du succès et aiment jouer avec lui», a-t-il conclu à ce sujet.

Dylan Larkin sur son départ?

«On essaie de l’encadrer pour qu’il soit dans les meilleures conditions possible.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo principale ci-dessus.