Les Panthers embauchent un gagnant du Super Bowl comme entraîneur-chef

Frank Reich est devenu jeudi le sixième entraîneur-chef de l'histoire des Panthers de la Caroline.

C’est un retour aux sources pour l’homme de 61 ans ayant été le premier quart-arrière de l'existence de l’équipe en 1995. Il avait été sélectionné au 57e rang du repêchage de 1985 par les Bills de Buffalo, avec qui il passé les neuf premières saisons de sa carrière de joueur.

En 2022, les Colts ont congédié Reich après qu'ils eurent maintenu une fiche de 3-5-1 pour amorcer la saison. Embauché en 2018, il a conclu son séjour de cinq ans à Indianapolis avec un dossier de 40-33-1.

Par ailleurs, il a remporté le Super Bowl en 2017 avec les Eagles de Philadelphie en tant que coordonnateur offensif.

En Caroline, il succède à Matt Rhule, limogé en octobre après avoir commencé l'année avec un gain en cinq parties. Pour sa part, l'entraîneur adjoint Steve Wilks a assumé les fonctions de pilote sur une base intérimaire pour le reste du calendrier régulier. Les Panthers ont récolté six victoires et six défaites sous son règne.

Ceux-ci tentent de sortir la tête de l’eau après avoir raté les éliminatoires six fois dans les sept dernières saisons, dont cinq consécutives. Leur dernière participation remonte à 2017.