Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat reviennent sur l’émission 30e anniversaire de Raw, une émission qui a vraiment plu aux deux animateurs.

Aussi, les gars discutent de tout ce qui s’est passé depuis la mort tragique de Jay Briscoe, de Vince McMahon, du gardien de but de remplacement au Centre Bell et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer!