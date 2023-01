Lorsqu’il n’y a aucun enjeu ou pression avec la position de l’équipe au classement, le climat est idéal pour le mentorat. Le tandem de Samuel Montembeault et Jake Allen est un exemple de cette réalité.

En l’absence de celui-ci, blessé à une main, le gardien de Bécancour a entamé huit départs et il est rapidement devenu la coqueluche des partisans. Jeudi, le portier de 26 ans cède son filet au vétéran avec le sourire. Une saine compétition à tapes dans le dos, une qui n’est que bénéfique pour les Canadiens de Montréal dans la réinitialisation de leur effectif.

Ci-dessus, voyez les commentaires de Samuel Montembeault avant le match face aux Red Wings.

«Jake est possiblement le meilleur coéquipier que j’ai eu dans la chambre, a informé Montembeault après l’entraînement matinal. Il est toujours présent quand on fait des activités et il est toujours parmi ceux qui organisent tout pour l’équipe.

«Il a toujours une bonne attitude à l’aréna et il est de bonne humeur. Après les matchs, il vient me voir et me féliciter. Il n’y a pas vraiment de compétition, on est juste ensemble pour s’aider et on a vraiment une bonne relation.»

De bons mots de St-Louis

Monty, de son surnom, a détourné l’attention de sur ses propres performances – il a aidé le CH à gagner à quatre de ses huit dernières sorties avec une moyenne de 35,5 tirs par match – pour vanter les mérites de son mentor depuis qu’il s’est joint au Tricolore, en octobre 2021.

«L’année passée quand il était blessé, je jouais sur la route et il n’était même pas là. Après chaque match, que ce soit une victoire ou une défaite, il m’écrivait pour me féliciter. Il n’avait pas besoin de faire ça. Je l’appréciais.»

«Pendant les entraînements, il me donne aussi des conseils. J’ai été quand même chanceux depuis le début de ma carrière. D’abord avec Roberto (Luongo). Il était en fin de carrière, donc il n’y avait pas de compétition non plus. Il était vraiment là pour m’aider.»

Outre ses proches qui l’inondent de messages d’encouragement, Montembeault a mentionné que Martin St-Louis a pris un moment pour le féliciter, mercredi, au lendemain de la divertissante défaite face aux Bruins de Boston.

«Avant l’entraînement, il m’a dit que j’avais vraiment bien joué pendant mes huit matchs, qu’il était content et de continuer comme ça.»