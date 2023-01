Wimbledon: terminé les matchs en 5 manches en double

Les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont décidé de limiter à trois sets maximum les matchs de tennis de double masculin à compter de cette année, ont-ils annoncé mercredi.

Wimbledon était le dernier des tournois du Grand Chelem à organiser des matches en cinq sets pour le double messieurs, un format critiqué car il pouvait dissuader les joueurs également engagés en simple de s'inscrire dans cette épreuve.

«Cette décision a été prise après de larges consultations et ce changement mettra Wimbledon en phase avec les autres tournois du Grand Chelem qui organisent des doubles masculins au meilleur des trois sets», a indiqué le All England Club dans un communiqué.

«Cela donnera au comité des arbitres une plus grande certitude pour organiser le calendrier des rencontres lors du tournoi et encouragera un plus grand nombre de joueurs à s'inscrire en double», a-t-on estimé de même source.