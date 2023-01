Pas assez de visibilité pour nos skieurs, selon Jean-Luc Brassard

L’ancien skieur acrobatique Jean-Luc Brassard a fortement déploré le manque de visibilité des compétitions de ski à la télévision québécoise.

Au début du mois, la Canadienne Valérie Grenier a remporté une médaille d’or au slalom géant de Kranjska Gora, en Slovénie. De passage à l’émission de Philippe-Vincent Foisy sur QUB, mardi, Brassard s’est dit désolé que les amateurs de chez nous n’aient pu assister à son triomphe dans le cadre d’une diffusion télévisuelle avec des analyses en français.

«Au Québec, il y a 1,4 million de skieurs sur 8 millions [de personnes]. Ce n’est donc pas vrai que nous n’avons pas l’audience. C’est juste qu’on ne présente pas le spectacle. C’est très difficile de fidéliser les gens dans ce temps-là», a déclaré celui qui a été chef de mission canadienne aux Jeux olympiques de Rio.

«Nous n’avons jamais eu un aussi bon contingent d’athlètes québécois qui performent sur la scène internationale. C’est une fierté. Plus on va les diffuser et mieux ça va être.»

«Ça nous prend des modèles. Si nous cachons Céline Dion dans un garde-robe, ça ne va pas inciter les jeunes Québécois à chanter», a imagé Brassard.