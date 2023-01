Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 26 janvier qui en valent le détour.

Hockey : Bruins de Boston c. Lightning de Tampa Bay

Bien que les Bruins connaissent une séquence de six victoires, il reste que le Lightning possède une belle machine de hockey qui pourrait mettre un terme au plaisir de la formation de Jim Montgomery. Connue pour avoir une force de frappe offensive dangereuse, la troupe de Jon Cooper a marqué en moyenne 3,6 buts par match cette saison, alors que les Bruins touchent le fond du filet 3,8 fois par rencontre. Les deux équipes devraient se faire une belle lutte en attaque pendant leur duel.

Prédiction : Plus de 6,0 buts au total – 1,85

Hockey : Devils du New Jersey c. Predators de Nashville

Les Devils sont une formation en grande forme avec une fiche de 8-2 dans les 10 derniers matchs. Jack Hugues a le vent dans les voiles avec huit points dans les cinq derniers matchs et il ne semble pas avoir l’intention de s’arrêter, lui qui a amassé 60 points en 47 rencontres depuis le début de la saison. De leur côté, les performances des Predators sont en dent de scie, avec une fiche de six gains et quatre défaites dans les dernières semaines. Ils accueilleront la formation du New Jersey après deux victoires consécutives, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour arrêter la troupe de Lindy Ruff.

Prédiction : Victoire des Devils de New Jersey – 1,80

Tennis : Novak Djokovic c. Tommy Paul

Lorsqu’il est à son sommet de sa forme, Tommy Paul peut être un joueur redoutable et faire douter les meilleurs joueurs au monde. La 35e raquette au classement de l’ATP devrait donc bien faire face à Novak Djokovic. Après les huitièmes de finale à Wimbledon et un troisième tour aux Internationaux des États-Unis l’an dernier, Paul s’est déniché une place bien méritée en demi-finale aux Internationaux d’Australie. De son côté, le Serbe a fermé les livres en trois manches lors de cinq de ses six matchs. La seule exception fut son duel de deuxième tour face au Français Enzo Couacaud, où il a eu besoin de cinq sets. Il se pourrait donc que le jeune Américain réussisse à jouer des tours au «Djoker» dans cette rencontre.

Prédiction : Victoire de Novak Djokovic en quatre manches – 3,80