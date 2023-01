NFL: les quarts-arrière à l’honneur

La NFL a dévoilé les cinq candidats en lice pour le titre de joueur par excellence de la saison 2022 et quatre d’entre eux évoluent au poste de quart-arrière.

Mercredi, le réseau NFL Network a indiqué que les pivots Josh Allen (Bills de Buffalo), Joe Burrow (Bengals de Cincinnati), Jalen Hurts (Eagles de Philadelphie) et Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City) étaient en lice. Le cinquième candidat est le receveur de passes Justin Jefferson (Vikings du Minnesota).

Si jamais celui-ci remporte le prestigieux honneur individuel, il deviendra le premier athlète n'agissant pas comme quart à obtenir ce titre depuis le porteur de ballon des Vikings Adrian Peterson en 2012.

À sa troisième campagne dans le circuit Goodell, Jefferson a mis ses mains sur 128 ballons pour des gains de 1809 verges et huit touchés.

Le jeune homme de 23 ans est également candidat au titre de joueur offensif de l’année, tout comme Hurts et Mahomes. Le receveur de passes Tyreek Hill (Dolphins de Miami) pourrait aussi obtenir cette distinction.

Quant au titre de joueur défensif de l’année, les secondeurs Nick Bosa (49ers de San Francisco) et Micah Parsons (Cowboys de Dallas), ainsi que le plaqueur défensif Chris Jones (Chiefs), sont en lice.

Les Seahawks de Seattle et les Jets de New York ont pour leur part vu deux de leurs représentants sélectionnés pour des titres de recrue de l’année. Le porteur de ballon Kenneth Walker III (Seahawks) et le receveur Garrett Wilson (Jets) luttent avec le quart Brock Purdy (49ers) en attaque. De l’autre côté du ballon, les demis de coin Tariq Woolen (Seahawks) et Sauce Gardner (Jets) livreront bataille au joueur de ligne défensive Aidan Hutchinson (Lions de Detroit).

Finalement, les candidats pour le titre d’entraîneur-chef de l’année sont Brian Daboll (Giants de New York), Sean McDermott (Bills), Doug Pederson (Jaguars de Jacksonville), Kyle Shanahan (49ers) et Nick Sirianni (Eagles).