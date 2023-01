Les Sénateurs vendus bientôt?

Le processus de vente des Sénateurs d’Ottawa est bien entamé, aux dires du commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman.

Invité à commenter le dossier durant son point de presse tenu mardi au Centre Bell, le dirigeant a précisé que les gens d’affaires intéressés à acquérir la concession ottavienne avaient rempli des documents et soumis des offres. L’équipe a mandaté la firme Galatioto Sports Partners à titre de conseillère financière à l’égard de ses intérêts. La compagnie a aussi identifié des acheteurs potentiels et le quotidien «Ottawa Sun» a rapporté que plus d’une douzaine s’étaient manifestés. Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils ont tous obtenu l’autorisation de tenter leur chance dans la course.

«D’après ce que je comprends, le tout est en marche. Les individus ayant rempli dûment les formulaires requis agissent conformément aux préalables légaux en vigueur», a déclaré Bettman.

Le futur propriétaire qui mettra la main sur le club détenu par la succession de feu Eugene Melnyk – décédé en mars dernier – devra s’engager à maintenir les Sénateurs à Ottawa. De plus, la LNH lui demandera de signer un bail avec la Commission de la capitale nationale, responsable du terrain des plaines LeBreton où l’équipe aimerait construire un nouvel aréna.