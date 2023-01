«La Zone payante» : c’est l’heure des finales de conférence dans la NFL

Plus que quatre finalistes toujours en lice pour le Super Bowl! Dans un coin, à Kansas City, c’est l’heure des retrouvailles entre Joe Burrow et Patrick Mahomes, pour les Bengals et les Chiefs. Dans l’autre coin, à Philadelphie, la défensive est à l’honneur, tout comme deux jeunes quarts-arrières affamés.

«La Zone payante» est aux premières loges puisque Stéphane Cadorette est dépêché sur place à Philadelphie pour le compte du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Quelle est l’ambiance en ville? Les partisans de Philadelphie sont-ils nerveux? Vous êtes au bon endroit pour le savoir.

Dans la conférence nationale, les Eagles ont été l’équipe la plus convaincante en deuxième ronde des séries, eux qui ont anéanti les Giants. La tâche s’annonce toutefois colossale face à la redoutable défense des 49ers et à l’irrésistible poussée de leur quart-arrière sorti de nulle part pour épater la galerie, Brock Purdy. De leur côté, les Eagles misent sur un quart ultra athlétique en Jalen Hurts, un jeu au sol redoutable et la défense qui a réussi le plus de sacs du quart cette saison. Tout un duel en perspective!

Dans la conférence américaine, les Chiefs et les Bengals renouent, dans un match revanche de la finale de l’an dernier, lors de laquelle les Bengals avaient surpris les Chiefs chez eux. D’ailleurs, ces coriaces Bengals ont battu trois fois les Chiefs en un peu plus d’un an. À quel point Patrick Mahomes sera affecté par sa blessure à la cheville? Quelles sont les forces en présence qui feront la différence?

Nos deux analystes de «La Zone payante» passent les deux duels au peigne fin et évidemment, livrent leurs prédictions.

Nos auditeurs ont encore été nombreux à nous écrire et plusieurs semblent endeuillés des défaites des Bills et Cowboys le weekend dernier. C’est l’occasion de faire le post-mortem des plus récentes équipes éliminées.

Tout ça et bien plus dans ce nouvel épisode de «La Zone payante». Bonne écoute!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner à la page Facebook Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de «La Zone payante», à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.