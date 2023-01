La mauvaise séquence des Lions se poursuit

Malgré l’effort de la dernière chance à la fin du match, les Lions de Trois-Rivières ont encaissé une huitième défaite consécutive par la marque de 3 à 1 face aux Royals de Reading, mercredi, au Colisée Vidéotron.

Le Québécois Yvan Mongo a tranché le débat au milieu de la troisième période donnant les devants aux siens. Le natif de Gatineau s’est signalé en décochant un tir sur réception à proximité du gardien de la formation trifluvienne Joe Vrbetic.

En fin de match de rencontre, les favoris locaux ont tenté une remontée en mettant beaucoup de pression sur le filet adverse, tandis qu’ils avaient l’avantage d’un homme après avoir rappelé l’homme masqué au banc. Charlie Gerard en a profité pour augmenter l’écart en marquant dans un filet désert.

La seule réplique des favoris locaux est venue du bâton de William Leblanc, qui a inscrit son huitième but de la saison. Le Drummondvillois s’est emparé d’un retour de lancer de Francis Thibeault et a déjoué le portier Nolan Maier.

C’est la formation visiteuse qui s’est inscrite en premier au pointage. Mason Millman a trouvé le fond du filet en tirant d’un angle improbable qui a surpris le gardien adverse.

Après le match, Mathieu Brodeur a salué la foule, lui qui a pris la décision de prendre sa retraite du hockey professionnel à l’âge de 32 ans. La famille du numéro 25 était réunie pour l’occasion et portait une affiche où il était possible de lire «Bonne retraite Mat». Le Montréalais a joué pendant 11 saisons dans la Ligue américaine en plus d’évoluer en France, en Slovaquie et ailleurs dans l’ECHL. Il a terminé sa carrière au Québec en y disputant les deux dernières saisons à Trois-Rivières.

Les Lions se dirigeront à Glens Falls pour trois matchs en trois soirs face au Thunder des Adirondacks, dès vendredi.