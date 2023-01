Paris sportifs : les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi 25 janvier qui en valent le détour.

Hockey: Blue Jackets de Columbus c. Oilers d’Edmonton

Les Blue Jackets rêvent peut-être déjà à la possibilité de repêcher Connor Bedard, mais ils ont tout de même livré une forte opposition aux Flames de Calgary, lundi, deux jours après avoir vaincu les Sharks de San Jose.

Ils ont inscrit 11 buts à leurs trois derniers matchs, entre autres grâce au brio de Patrik Laine, auteur de six points pendant cette séquence.

On ne peut pas dire qu’on donne cher de leur peau face à la machine offensive des Oilers. Mais ce duel entre deux des 10 formations qui accordent le plus de tirs dans le circuit Bettman devrait donner lieu à un festival offensif.

Prédiction: Total de buts (Plus de 6,5) - 1,80

Basketball : Raptors de Toronto c. Kings de Sacramento

La seule formation canadienne du circuit Silver amorce son voyage dans l’Ouest américain en Californie, et aura un défi de taille à relever face aux Kings. L’équipe de Sacramento a remporté sept de ses huit derniers duels et vient d’écraser les puissants Grizzlies de Memphis. De plus, l’infirmerie des Kings est pratiquement vide et leurs meneurs offensifs comme De’Aaron Fox et Domantas Sabonis sont en pleine forme. Les Raptors sont incapables de faire preuve de constance depuis le début de la campagne et devront redoubler d’ardeur face à une des équipes les plus efficaces au panier de la NBA.

Prédiction: Victoire des Kings de Sacramento (-4,0) - 1,90

Tennis: Elena Rybakina c. Victoria Azarenka

Les amateurs de tennis australiens auront droit à un choc des générations en demi-finale.

Rybakina, athlète kazakhe de 23 ans récemment couronnée à Wimbledon, croisera le fer avec Azarenka, ancienne numéro 1 mondiale qui a obtenu son billet pour le carré d’as pour la première fois en 10 ans.

Après avoir disposé coup sur coup des dangereuses Iga Swiatek et Jelena Ostapenko en deux manches, Rybakina devrait être en pleine forme face à sa rivale biélorusse de 33 ans.

Gare à Azarenka, toutefois, qui pourrait avoir l’ascendant grâce à sa vaste expérience sur le circuit de la WTA.

Prédiction: Victoire d’Elena Rybakina en trois manches - 3,95