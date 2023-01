Le circuit LIV de retour sur les ondes de TVA Sports

Le réseau TVA Sports demeurera le seul diffuseur francophone du circuit LIV Golf au Canada en 2023.

La saison comportant 14 compétitions prendra son envol le 24 février, à Mayakoba, au Mexique. Elle prévoit notamment des arrêts en Australie, à Singapour, à Boston et à Londres avant de prendre fin à Miami, à l'automne 2023. Visage connu dans le monde du golf au Québec, Maxime Lalonde assurera la description de chacun de ces événements. Il sera épaulé par le golfeur professionnel Steve Foisy à l’analyse.

Réinventant le sport avec des tournois de trois rondes où aucun des 48 participants n’est retranché, le circuit LIV a déferlé sur le monde du golf en 2022. En plus d’avoir attiré certains des athlètes les plus talentueux au monde, dont Cameron Smith, Dustin Johnson, Phil Mickelson ou encore Brooks Koepka, il adopte une approche plus décontractée et présente des événements aux quatre coins du globe.

Autre attrait du circuit LIV : il propose aussi une compétition par équipe. Les 48 golfeurs sont répartis en 12 formations établies au début de la saison, ce qui permet d’ajouter une dimension collective au sport.