La recette du surprenant Kraken

Disputant la deuxième saison de sa jeune histoire dans la Ligue nationale de hockey, le Kraken de Seattle semble déjà s’être taillé une place parmi l’élite du circuit Bettman.

Le club d’expansion présente actuellement la troisième meilleure fiche à l’étranger de toute la LNH et occupe le neuvième rang de celle-ci.

Pour l’attaquant québécois Yanni Gourde, la recette du succès des siens est assez simple à expliquer, quoi que beaucoup plus difficile à trouver.

«On ne sait jamais qui produira au sein de notre équipe, mais on sait que quelqu’un le fera. C’est ce qui explique notre succès. On a toujours un trio qui connaît un excellent match. Tout le monde participe, y compris les défenseurs.»

Il faut dire que la progression du Kraken a été fulgurante. L’an dernier, l’équipe avait conclu sa saison au 30e échelon du classement.

«La dernière campagne a été très importante pour le développement de notre organsiation. Il fallait apprendre à tous se connaître et l’environnement était différent avec les restrictions liées à la COVID. Il y avait moins de possibilités d’effectuer des sorties en équipe. Cette année, les gars sont toujours ensemble! On est un groupe très soudé et on tente de voir les choses de façon positive, tout en en demeurant conscient des choses qu’on doit travailler.»

Voyez le segment complet en vidéo pricinpale.