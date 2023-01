Bientôt des matchs du CH à Paris?

Les Canadiens de Montréal pourraient-ils être les prochains à disputer des matchs en Europe? Si ce n’est pas pour la saison prochaine, le projet est bien en vie.

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey Gary Bettman a indiqué au journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie que le CH pourrait bientôt voyager de l’autre côté de l’Atlantique pour qu’en profitent leurs amateurs européens.

Voyez l'entretien dans la vidéo, ci-dessus.

«J’ai espoir et nous nous concentrons là-dessus. On croit que ce serait formidable d’envoyer les Canadiens en Europe. On a eu quelques embûches avec nos échéanciers avec la COVID-19, puisque certains matchs ont été annulés», a-t-il informé, mardi soir, avant la rencontre entre le Tricolore et les Bruins de Boston au Centre Bell.

«Geoff (Molson) copréside le comité international et nous voulons en faire plus.»

Bettman dit ne pas vouloir avancer d’échéancier, mais a répété que la Ligue concentre ses efforts pour concrétiser le projet, sans préciser s’il s’agirait de matchs hors concours ou de saison régulière.

À savoir où le CH pourrait jouer en Europe, Renaud Lavoie a identifié la France, précisément Paris, comme destination idéale.

Par ailleurs, en décembre dernier, une rumeur circulait voulant qu’il y ait 84 matchs au calendrier, ce que Bettman a nié.

Ci-dessus, voyez l’entretien de Gary Bettman avec Renaud Lavoie.