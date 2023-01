Arber Xhekaj : «Je ne comprends vraiment pas»

Le défenseur des Canadiens de Montréal Arber Xhekaj s'est fait plusieurs amis cette saison parmi les partisans de l'équipe, principalement en raison de sa robustesse et de ses combats.

Mais l'arrière de 21 ans a aussi su tirer son épingle du jeu offensivement ainsi que défensivement. Il vient au premier rang de l'équipe pour les buts (5) et au deuxième rang pour les points (13) et le différentiel (-3).

Malgré tout, il a vu son temps de jeu baisser drastiquement au cours derniers matchs et Maxim Lapierre ne comprends pas pourquoi.

«Il y a un petit quelque chose qui m'agace et c'est son temps de glace, a-t-il admis, mardi, à La Poche Bleue le midi. On a un jeune qui va être très important. Là je regarde les quatre derniers matchs et c'est 12, 10, 11 et 11 minutes de temps de glace... je ne comprends vraiment pas.

«Je veux le voir 20 minutes par match sur la patinoire. Il n'est pas moins bon que Joel Edmundson et qu'aucun défenseur dans la formation en ce moment. Je ne comprends pas pourquoi on ne lui donne pas l'occasion de se développer plus rapidement. On ne fera pas les séries cette année, c'est un gars qui joue bien, oui il fait des erreurs comme tout le monde, mais je trouve qu'il a une bonne capacité avec la rondelle, il a un bon lancer et il est physique.

«Donnons-lui la chance de faire des erreurs, il a encore juste 21 ans.»

Voyez l'intervention complète de Maxim Lapierre qui parle aussi de Jakob Pelletier, de la situation chez les Canucks et de la culture chez les Bruins de Boston dans la vidéo ci-dessus.