Victor Charland change d'idée et va au Rouge et Or

Après avoir annoncé qu’il se joignait aux Carabins de l’Université de Montréal, le quart-arrière Victor Charland a finalement décidé de porter les couleurs du Rouge et Or pendant son parcours universitaire.

Le club de l’Université Laval en a fait l’annonce, lundi soir, sur son compte Twitter.

🏈 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐔𝐓𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟑 | Le choix final de Victor Charland : le Rouge et Or!



Deux fois joueur offensif de l'année en D2, c'est au Stade TELUS-UL qu'il poursuivra son parcours.



Victor, 𝙗𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝙖̀ 𝙌𝙪𝙚́𝙗𝙚𝙘!

Charland vient de connaître une fantastique saison dans la deuxième division collégiale. Le pivot des Nomades de Montmorency a complété 71 % de ses passes pour des gains de 2374 verges et 19 touchés.

Le Lavallois n’a commis qu’une seule interception. Il a d’ailleurs été choisi comme joueur par excellence de son circuit.

En décembre dernier, les Carabins avaient annoncé la venue de Charland en même temps que 14 autres joueurs provenant des rangs collégiaux.

De plus, le Rouge et Or a aussi indiqué avoir recruté le demi défensif des Couguars du Collègue Champlain-Lennoxville Alexandre Benoit. Ce dernier a amassé 11 plaqués et réussi une interception l’an dernier.