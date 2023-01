La frustration de Stefon Diggs fait réagir

L’attitude du receveur de passes des Bills de Buffalo Stefon Diggs envers son quart-arrière Josh Allen a beaucoup fait parler à la suite de la défaite contre les Bengals de Cincinnati lors du match de deuxième tour éliminatoire de la NFL.

Sur un quatrième essai et six verges à parcourir au quatrième quart, Allen a préféré lancer le ballon vers Gabriel Davis, qui n’a pas capté cette passe, plutôt qu’au numéro 14. Par la suite, les caméras de télévision du réseau CBS ont capté en images Diggs pendant qu’il enguirlandait son coéquipier, estimant qu’il aurait dû le viser avec son relais. Allen n’a pas répondu à son receveur étoile.

«Il veut le ballon. Nous n’avons pu lui donner le ballon ce soir [dimanche] et nous devrons en tirer des leçons», a déclaré Allen à propos de Diggs, qui n’a pas été rendu disponible aux médias après la rencontre.

« Il est très compétitif, comme nous le sommes tous. Nous travaillons très dur pour être les meilleurs possible et ça fait mal», a ajouté leur entraîneur-chef Sean McDermott.

Le pivot des champions de la section Est de l’Association américaine a connu un match difficile. Le quart-arrière de 6 pi et 5 po a seulement réussi 25 de ses 42 passes et n’a pas obtenu de touché, en plus de commettre une interception, dans un revers de 27 à 10.