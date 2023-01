Johnny Gaudreau copieusement hué à Calgary

Les partisans des Flames de Calgary ont réservé un accueil très hostile à Johnny Gaudreau lundi soir, alors que l’attaquant disputait son premier match au Scotiabank Saddledome en tant que membre des Blue Jackets de Columbus.

L’été dernier, «Johnny Hockey» a profité de son autonomie complète pour parapher un contrat de sept ans d’une valeur totale de 68,25 millions $. Il a ainsi quitté les Flames, l’équipe avec laquelle il a disputé les neuf premières saisons de sa carrière.

Avant même que la mise en jeu initiale n’ait lieu, les spectateurs ont hué Gaudreau lors de son entrée sur la surface glacée pendant l’échauffement. La première fois qu’il a touché la rondelle en première période, les amateurs ont récidivé avec force. Ils ont également chanté des «Johnny» ironiquement lors de sa deuxième présence sur la patinoire.

Le petit attaquant a par la suite obtenu un tir de pénalité, après avoir été accroché par le défenseur MacKenzie Weegar. Sous les huées, Gaudreau a raté la cible.

Le petit attaquant a par la suite obtenu un tir de pénalité, après avoir été accroché par le défenseur MacKenzie Weegar. Sous les huées, Gaudreau a raté la cible (à voir dans la vidéo en tête d'article).

L’Américain a finalement obtenu un peu d’amour de ses anciens partisans, qui lui ont réservé une ovation pendant la diffusion d’une vidéo lui rendant hommage. Ce fut cependant de courte de durée, puisque les huées ont repris de plus belle quand la partie a repris.

Johnny Gaudreau honoré à son retour à Calgary -

Ce fut cependant de courte de durée, puisque les huées ont repris de plus belle quand des images de lui saluant la foule sont apparues sur l’écran géant.

Il était également possible d’apercevoir des pancartes s’adressant à l’athlète de 29 ans. Sur l’une d’entre elles, il y avait une photo de Gaudreau dans l’uniforme des Blue Jackets et il était possible de lire : «BOOODREAU. Voici le look que tu as quand tu ne fais pas les séries éliminatoires».

Avant le match de lundi, l'équipe de l'Ohio occupait le tout dernier rang du circuit Bettman en vertu d'un piètre dossier de 14-30-2. Gaudreau a inscrit 13 buts et 44 points à ses 43 premiers duels avec les Blue Jackets.