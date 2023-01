Fantasy TVA Sports: la surprenante domination de Zach Hyman

Pour la quinzième semaine d’activités dans la LNH, nous étions en droit de nous attendre à une domination des gros ténors alors que la plupart des équipes jouaient quatre rencontres.

Toutefois, c’est Zach Hyman (son nom ne se prononce pas CONNOR MCDAVID) qui a eu la meilleure récolte de points, avec 9. Et les Oilers n’ont joué que trois rencontres.

Avec deux, trois et quatre points, il a éclipsé tous ses rivaux.

Trevor Zegras (Ducks) et Nathan MacKinnon (Avalanche) suivent avec huit points. Jake Oettinger (Stars) a remporté deux victoires par jeu blanc alors qu’Erik Karlsson (Sharks), Charlie McAvoy (Bruins) et Miro Heiskanen (Stars) ont été les meilleurs joueurs d’arrière.

Retour sur la semaine 15

Bravo à Bruno Ross pour sa victoire hebdomadaire, avec 71 points. Les étoiles à Nathan MacKinnon et Jake Oettinger ont été payantes.

Avec 50 points, je perds du terrain sur les meneurs.

Prédictions pour la semaine 16

Cette semaine, ce sera un peu plus tranquille que la semaine dernière alors que seulement six formations disputeront quatre parties. Seuls les Predators et les Oilers joueront à deux reprises. Toutes les autres formations prendront part à trois rencontres.

Équipes qui joueront quatre fois :

Bruins de Boston : MTL, TBL, FLO, CAR

Sabres de Buffalo : DAL, STL, WPG, MIN

Blue Jackets de Columbus : CGY, EDM, VAN, SEA

Panthers de la Floride: NYR, PIT, LAK , BOS

, Islanders de New York :TOR, OTT, DET , VGK

, Maple Leafs de Toronto: NYI, NYR, OTT, WSH

Suggestions

Cette semaine, j’y vais avec des joueurs qui proviennent de trois équipes seulement. Les Bruins, les Sabres et les Maple jouent tous quatre parties et sont respectivement les deuxième, troisième et onzième meilleures offensives de la LNH.

Ainsi, David Pastrnak, Tage Thompson et Mitch Marner feront tous partie de ma formation.

J’essaie un petit nouveau cette semaine alors que le gardien des Sabres Ukko-Pekka Luukkonen fait très bien.

Une première pour moi, je crois cette saison, alors que Connor McDavid ne fait pas partie de mes six attaquants. En espérant qu’il ne fasse pas 12 points en deux matchs... car il en est bien capable.

Voici mon équipe pour la semaine :

Attaquants : David Pastrnak (Bruins, 4 points, étoile), Mitch Marner (Maple Leafs, 4 points), Tage Thompson (Sabres, 3 points), William Nylander (Maple Leafs, 3 points), Alex Tuch (Sabres, 2 points), Dylan Cozens (Sabres, 1 point)

Rappel des règlements

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points. Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à lundi, 19h00, pour effectuer vos sélections.