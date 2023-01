«Ce n’est pas correct ce que Sutter a fait»

Les propos de Darryl Sutter au sujet de Jakob Pelletier continuent de faire jaser.

L’ancien joueur Simon Gagné, qui a déjà été dirigé par Sutter, a déploré la situation à l’émission «La Poche bleue le midi», lundi, sur les ondes de TVA Sports.

«J’ai beaucoup de respect pour Sutter. J’ai gagné une coupe Stanley avec lui (avec les Kings de Los Angeles en 2012). Il m’a donné la chance de jouer en séries et de réaliser mon rêve, alors je vais toujours avoir une relation spéciale avec lui. Chaque fois que je le croise, je le remercie.

«Mais ce qu’il a fait à Jakob, ce n’est pas correct. Il ne mérite pas ça. Je trouve ça vraiment plate pour lui.»

Gagné croit cependant que cette sortie était «arrangée avec le gars des vues» et que c’est pour le bien de l’attaquant québécois des Flames de Calgary.

«C’était préparé d’avance. Son plan était de piquer Jakob pour voir comment il va réagir. Il a un plan pour lui. C’est tout arrangé. C’est tout calculé. C’est ça Darryl Sutter. Il y va à la dure.»

«Pelletier s’est fait niaiser»

Gagné regrette toutefois que Pelletier «s’est fait niaiser» puisqu’il a dû attendre une semaine après son rappel avant de disputer son premier match dans la LNH, samedi, contre le Lightning de Tampa Bay.

Fidèle à son habitude, Sutter a été avare de compliments après la rencontre. Questionné sur le rendement de la recrue, l’homme de 64 ans s’est contenté de demander quel numéro portait Pelletier, avant de simplement lâcher qu’il «avait 21 ans et beaucoup de chemin à parcourir».

Le lendemain, Sutter a parlé à Pelletier pour lui dire qu’il avait aimé son match.

«Je l’ai vu ce matin [Sutter] et il m’a dit que j’avais joué un bon match et que c’était plate qu’on ait été aussi souvent en désavantage numérique parce que ça m’avait coûté du temps de glace. Il m’a dit qu’il avait aimé ce que j’avais apporté malgré mon temps de jeu», a raconté dimanche le choix de premier tour des Flames en 2019, qui a passé 6 minutes et 50 secondes sur la patinoire pour son baptême du feu de la LNH.

Pelletier pourrait disputer son deuxième match dans la LNH, lundi, face aux Blue Jackets de Columbus.

Voyez l’intervention complète de Simon Gagné dans la vidéo ci-dessus.