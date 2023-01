Australie: le manifeste de Djokovic, la désillusion de Garcia

Lâchée par son service, la Française Caroline Garcia a été éliminée lundi en 8es de finale des Internationaux d'Australie dont elle était l'une des favorites, mais Novak Djokovic a lui joué comme à ses plus beaux jours pour se qualifier sans douleur à la cuisse.

«Je ne peux pas m'excuser de ne pas avoir fait durer le match plus longtemps. Je voulais gagner en trois sets», a lancé le Serbe au public en estimant avoir joué son «meilleur match» depuis le début de la saison.

À le voir jouer comme il a joué lundi, on se dit que seule sa blessure à la cuisse peut l'empêcher de remporter son dixième Open d'Australie dimanche.

«Aujourd'hui, j'ai probablement affronté un Novak très proche de son meilleur niveau, a confirmé De Minaur. S'il conserve ce niveau, je pense sans aucun doute qu'il est le gars qui remportera le titre».

Le Serbe a confirmé à l'issue de la rencontre n'avoir «rien senti» à la cuisse. «Aujourd'hui, ça ne s'est pas vu que j'étais blessé», a-t-il même souligné.

«Je ne veux pas fêter ça trop tôt, je ne prends jamais rien pour acquis, mais je suis content de la façon dont j'ai joué, dont j'ai frappé la balle, dont j'ai bougé», a-t-il assuré.

Son prochain adversaire, sur la route d'un 22e titre du Grand Chelem, sera le Russe Andrey Rublev (6e) qui a sauvé deux balles de match avant d'écarter Holger Rune (10e) 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (9) avec l'aide du filet sur la balle de match.

Deux Américains

Le second quart du bas du tableau masculin opposera deux Américains: le surprenant Tommy Paul (35e), qui a battu Roberto Bautista (25e), et l'inattendu Ben Shelton (89e) qui a écarté JJ Wolf (67e).

Chez les femmes, le tableau a encore perdu l'une des ses principales joueuses, la N.4 mondiale Caroline Garcia.

Après sa demi-finale à l'US Open et son titre aux Masters de fin d'année, le plus beau de sa carrière à 29 ans, la Française était attendue à Melbourne. Or ce statut a été «un des paramètres» avec lesquels elle a été «la moins à l'aise».

Son jeu tout en prise de risques ne lui avait pas permis de prendre confiance au cours des trois premiers tours et le quatrième, face à Magda Linette (45e), lui a été fatal.

La Polonaise s'est imposée 7-6 (7/3), 6-4 et avait du mal à réaliser.

«Je n'y crois pas... Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé... Je n'ai pas les mots», avouait Linette qui fêtera ses 31 ans le 12 février et qui n'avait encore jamais passé le troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem.

La clé du service

Ce qu'il s'est passé, c'est qu'elle a profité du manque de réussite de Garcia, notamment au service, pour la battre. Et après la défaite prématurée de sa compatriote et N.1 mondiale Iga Swiatek la veille, c'est elle qui représentera la Pologne en quarts de finale.

«La clé a été mon service car elle m'a punie quand je n'étais pas efficace sur ma mise en jeu», a souligné la Polonaise qui a affiché un taux de réussite de 75% de premières balles de service.

De son côté, Garcia, dont le jeu très risqué est très dépendant de son propre service, n'a réussi que 49% de premières balles.

La raison, selon elle: la nervosité qui la travaille depuis quelques jours. «J'ai eu du mal à garder mes émotions sous contrôle et à mettre mon jeu en place et me libérer vers l'avant» contre Linette, a-t-elle reconnu en soulignant qu'il n'y avait pas là de «vraie surprise» par rapport aux premiers tours.

Et c'est donc Linette, qui n'avait encore jamais dépassé le troisième tour en Grand Chelem, qui affrontera la Tchèque Karolina Pliskova (31e) pour une place en demies.

Cette dernière a éliminé la Chinoise Shuai Zhang (22e) 6-0, 6-4 en moins d'une heure.

L'autre quart de finale du bas du tableau opposera la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e) à la Croate Donna Vekic (64e).