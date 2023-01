Anthony Gosselin demeure avec le Rouge et Noir

Le centre-arrière Anthony Gosselin a paraphé une prolongation de contrat d’un an avec le Rouge et Noir d’Ottawa, lundi.

Le Québécois de 30 ans disputera donc une sixième saison dans la Ligue canadienne de football (LCF), lui qui a amorcé sa carrière professionnelle avec la formation ottavienne en 2017.

Utilisé principalement comme bloqueur en attaque, Gosselin est aussi un rouage important des unités spéciales du Rouge et Noir.

Il a tout de même attrapé quatre passes pour des gains de 35 verges en 18 matchs.

«Je suis très excité d’être de retour avec le Rouge et Noir», a déclaré Gosselin dans un communiqué de son organisation. J’ai hâte de retourner sur le terrain devant nos partisans et de me remettre au travail avec coach [Bob] Dyce et le reste de l’équipe.»

Le produit du Vert & Or de l’Université Sherbrooke a été un choix de deuxième ronde (18e au total) du Rouge et Noir au repêchage amateur de la LCF en 2017.