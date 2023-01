L’heure est aux décisions pour Kent Hughes

La date limite des échanges approche à vive allure dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et l’heure est maintenant aux grandes décisions pour l’état-major des Canadiens de Montréal.

Pourquoi si tôt diront certains? La date butoir des transactions n’est que le 3 mars prochain.

C’est que dans une année de repêchage dite exceptionnelle; en occurrence la cuvée d’un certain Connor Bedard, mais également celle des talentueux et prometteurs Adam Fantilli, Matvei Michkov et Leo Carlsson, entre autres, mieux vaut vendre plus tôt que trop tard.

Crédit photo : Photo AFP

Sans dire que les équipes perdront volontairement pour se donner un maximum de chance d’aspirer au «gros lot Bedard», les formations hors du portrait des séries auront tout avantage à se départir de leurs joueurs de location et glisser au classement général.

Peser les pour et les contre

Attention. On ne parle pas ici d’une vente de feu aux plus offrants. Certains vétérans comme David Savard et Jake Allen, par exemple, doivent demeurer dans l’entourage du Tricolore, et ce, malgré leur bonne valeur marchande.

Crédit photo : Getty Images via AFP

La présence de «leaders» est essentielle au développement des espoirs et à moins d’une offre irrésistible, Savard et Allen réussissent trop bien dans leur rôle pour que le Bleu-Blanc-Rouge s’en départisse.

En contrepartie, Sean Monahan, Joel Edmundson, Josh Anderson, Jonathan Drouin, Joel Armia et Chris Wideman sont des noms susceptibles d’aboutir sous d’autres cieux, à quelques détails près.

Les blessures s’acharnent

Le directeur général du Tricolore Kent Hughes se retrouve toutefois en mauvaise posture. Le CH est frappé de plein fouet par une vague de blessures.

De ce nombre, les futurs agents libres sans compensation Sean Monahan et Jonathan Drouin, en plus de l’avant format géant Joel Armia.

Seront-ils complètement rétablis pour la date fatidique du 3 mars? La demande sera-t-elle diminuée en raison de ces pépins médicaux? Ce sont toutes des questions légitimes...

Rêver en couleurs?

Disons que l’expérience Evgenii Dadonov n’est pas une grande réussite jusqu’à présent. Idem pour Mike Hoffman, qui est resté fidèle à sa réputation depuis ses débuts à Montréal.

Vous connaissez l’expression: «il faut être deux pour danser»? Eh bien, le clan Hughes étudiera certainement l’option de transiger les deux hommes, mais qui en voudra bien?

Rappelons que les Golden Knights de Vegas avaient dû céder un choix de deuxième tour pour que les Ducks d’Anaheim acceptent d’acquérir Dadonov et son imposant contrat d’une valeur de 5 millions $, il y a près d’un an. L’échange avait finalement avorté en raison d’une clause contractuelle du Russe.

Quant à Hoffman, aujourd’hui âgé de 33 ans et bénéficiant d’un contrat de 4,5 millions $ valide jusqu’au terme de la campagne 2023-2024, il sera très difficile pour les dirigeants montréalais de le «bouger».

En chiffres

Sean Monahan | 25PJ 6B 11A | 6, 375M$ | 2022-2023

Joel Edmundson | 37PJ 1B 5A | 3, 5M$ | 2023-2024

Josh Anderson | 45PJ 14B 3A | 5, 5 M$ | 2026-2027

Jonathan Drouin | 28PJ 0B 12A | 5, 5M$ | 2022-2023

Joel Armia | 32PJ 3B 4A | 3, 4M$ | 2024-2025

Chris Wideman | 28PJ 0B 4A | 0, 762M$ | 2023-2024

Evgenii Dadonov | 38PJ 4B 8A | 5 M$ | 2022-2023

Mike Hoffman | 33PJ 8B 7A | 4, 5 M$ | 2023-2024