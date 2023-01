Les Raptors renouent avec la victoire

Les Raptors de Toronto ont mis fin à une série de trois revers en battant les Knicks de New York 125 à 116, dimanche, au Scotiabank Arena.

Pour ce faire, l’unique club canadien de la NBA a pu compter sur ses meneurs. En effet, Fred VanVleet a inscrit 28 points, tandis que Pascal Siakam et Gary Trent fils ont chacun amassé 24 points.

VanVleet effectuait par ailleurs un retour au jeu, et ce, après avoir raté l’affrontement de la veille contre les Celtics de Boston. C’était au tour d’O.G. Anuoby de rater à l’appel. Ce dernier souffre d’une blessure à une cheville et a été remplacé par Precious Achiuwa dans la formation partante des Raptors. Le substitut a notamment réussi 11 rebonds.

Le Québécois Chris Boucher a quant à lui été utilisé pendant 23 minutes par l’entraîneur-chef Nick Nurse. Celui qui a grandi à Montréal-Nord a récolté 14 points et sept rebonds.

R.J. Barrett a sonné la charge dans le camp des Knicks. Le natif de la Ville Reine a inscrit 30 points et fourni cinq mentions d’assistance. Il a été appuyé par Julius Randle et Jalen Brunson, qui ont respectivement obtenu 23 et 21 points.

Les Raptors reprendront l’action ce mercredi, alors qu’ils visiteront les Kings à Sacramento.

Kawhi Leonard s’amuse

Un peu plus tôt dans la journée au American Airlines Center, Kawhi Leonard a inscrit 30 points dans une victoire de 112 à 98 contre les Mavericks de Dallas.

C’était la quatrième fois en six matchs que l’ancien porte-couleurs des Raptors amassait au moins 30 points. Contre la formation texane, il a également réussi neuf rebonds et trois passes décisives.

Chez les Mavericks, Luka Doncic a récolté 29 points, 10 rebonds et quatre mentions d’aide.