Les Bengals triomphent à Buffalo

L’attaque des Bengals a fonctionné à plein régime et le club de Cincinnati a défait les Bills de Buffalo 27 à 10, dimanche soir, dans un affrontement éliminatoire présenté au Highmark Stadium.

C’est dans des conditions hivernales et des précipitations constantes que la formation de l’Ohio a obtenu son billet pour la finale de l’Américaine. Les Bengals y retrouveront les Chiefs de Kansas City, qu’ils avaient vaincus dans ce duel sans lendemain en janvier 2022.

Dans leurs matchs du jour, l’attaque de Cincinnati a dégagé le ballon à deux reprises en neuf présences sur le terrain. Le quart-arrière Joe Burrow a conclu son duel avec 26 passes réussites en 36 tentatives pour des gains de 242 verges et deux touchés.

Le porteur de ballon Joe Mixon n’a pas été en reste, lui qui a amassé 105 verges et franchi la ligne des buts une fois en 20 courses. Il a aussi attrapé deux passes pour 18 verges.

Le Bengals n’ont commis aucun revirement, accordé qu’un sac du quart et écopé que de deux pénalités. Les Bills ont été plus indisciplinés et n’ont surtout jamais été en mesure d’établir leur jeu au sol.

Le quart-arrière Josh Allen a inscrit l’unique touché des favoris de la foule, via une course d’une verge au deuxième quart. Il a complété 25 de ses 42 relais pour 264 verges. Il a également été victime d’un larcin lors des derniers moments de la partie.

Damar Hamlin présent au Highmark Stadium

Le maraudeur Damar Hamlin est allé voir ses coéquipiers des Bills de Buffalo dimanche, avant l’affrontement éliminatoire contre les Bengal de Cincinnati au Highmark Stadium.

Celui qui a subi un arrêt cardiaque, contre ces mêmes Bengals le 2 janvier dernier, a aussi assisté au duel. La foule lui a d’ailleurs fait une puissante ovation en première demie.

Au premier quart du match qui a finalement été annulé, Hamlin s’est effondré au sol après un contact avec un receveur de passes. Il a été réanimé au centre du terrain avant d’être emmené au centre médical de l’université de Cincinnati. Une semaine plus tard, il a été transféré dans un hôpital de Buffalo et a obtenu son congé quelques jours plus tard.

Cette semaine, l’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, a indiqué que Hamlin avait commencé à faire des visites régulières dans les installations de son équipe.

«Il essaie de renouer avec une routine et s’acclimater à nouveau. Il y va par étape, une petite étape à la fois», avait dit McDermott, mercredi.