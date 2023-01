Déjà un 30e but pour Jack Hughes dans la victoire

Une mauvaise pénalité en prolongation a coûté cher aux Penguins de Pittsburgh, qui ont vu Dougie Hamilton marquer le but victorieux en prolongation pour procurer une victoire de 2 à 1 aux Devils du New Jersey, dimanche à Newark.

Le marqueur du but vainqueur n’a pas voulu manquer sa chance lorsqu’elle s’est présentée.

«J’ai réussi à me créer de l'espace dans la zone adverse et j'en ai juste profité», a expliqué Hamilton, en conférence de presse. Je suis évidemment heureux que mon tir soit entré.»

L’équipe de la Pennsylvanie a été prise en défaut, alors qu’elle avait trop d’hommes sur la surface glacée. Hamilton en a profité pour inscrire son 11e filet de la campagne.

Malgré la défaite, l’entraîneur-chef des «Pens», Mike Sullivan était satisfait de l’effort que ses joueurs avaient déployé.

«On a assez bien joué pour mériter la victoire. Je pense que nous avons fait un très bon travail en défense», a-t-il dit après le match. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire de ce match. Notre équipe a travaillé suffisamment fort pour nous donner des chances de gagner.»

Pour les Devils, il s’agit d’un septième match de suite avec au moins un point (6-0-1). Le gardien Vitek Vanecek a quant à lui signé une septième victoire consécutive, la plus longue du genre cette saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et la première par un gardien des Devils depuis Martin Brodeur et Johan Hedberg, en 2010-2011.

Déjà 30 buts

C’est Jack Hughes qui a été le premier buteur de la rencontre. Il a soulevé la foule du Prudential Center après seulement 56 secondes de jeu dans cette rencontre. L’Américain de 21 ans est le troisième joueur le plus rapide (46 matchs) à atteindre ce plateau dans l'organisation Paul Gardner et Claude Lemieux. Il est par ailleurs le tout premier Floridien à y parvenir.

Sidney Crosby a aussi touché la cible, étant le seul à déjouer Vanecek. Ce dernier a réalisé 25 arrêts, tandis que Tristan Jarry a été mis à l’épreuve à 25 reprises.

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal Ryan Poehling effectuait par ailleurs un retour au jeu après avoir raté neuf rencontres en raison d’une blessure au haut du corps. Il a été blanchi de la feuille de pointage en 9 min 12 s de jeu.

Les Penguins accueilleront les Panthers de la Floride mardi. Le même jour, les Golden Knights de Vegas seront de passage au New Jersey.